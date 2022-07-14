الدفاع المدني: إنقاذ 9 أشخاص وإخماد حريق في بناية تجارية وسط بغداد

2022/07/14 | 12:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، من إنقاذ 9 اشخاص وإخماد حريق في بناية تجارية وسط بغداد.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “فرقها، تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من خمسة طوابق متخذة كمكاتب تجارية بالتزامن مع تنفيذ عمليات إنقاذ تسعة أشخاص محتجزين […]

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