صحة اربيل تسجل اكثر من ألف إصابة بالتسمم والقيء خلال ايام العيد

2022/07/14 | 12:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ اربيل

أعلنت صحة محافظة اربيل ، اليوم الخميس، عن تسجيل أكثر من ألف إصابة بالتسمم والقيء، وما يزيد عن 200 حالة ولادة خلال أيام العيد بالمحافظة.

وقال المتحدث باسم صحة اربيل بژار موسى، في مؤتمر صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، إن "صحة المحافظة سجلت خلال ايام عيد الاضحى 8435 حالة زيارة للمستشفى، بينها 267 ولادة، و 1013 حالة تقيئ و31 حالة إصابة بالتسمم".

وبين المتحدث أن "مستشفيات المحافظة شهدت 46 عملية جراحية خلال تلك الأيام".

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