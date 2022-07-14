الدفاع المدني ينقذ 9 أشخاص من حريق داخل بناية وسط بغداد

2022/07/14 | 12:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، إنقاذ 9 اشخاص وإخماد حريق في بناية تجارية وسط بغداد.وذكر بيان للدفاع المدني، تلقته (بغداد اليوم)، ان "فرقه، تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من خمسة طوابق متخذة كمكاتب تجارية بالتزامن مع تنفيذ عمليات إنقاذ تسعة أشخاص محتجزين داخل البناية في منطقة شارع السعدون وسط بغداد".واوضح، ان "فرق الإطفاء، استنفرت وزجت بعجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لتعجيل السيطرة وإتمام عمليات الإخماد والإنقاذ من خلال نوافذ البناية الخارجية لتنهي الفرق أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".واضاف، انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل البناية".

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