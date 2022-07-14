دولة القانون: سنشكل حكومة اغلبية كما كان يريدها التيار الصدري

2022/07/14 | 12:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصأكد عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات كسار، اليوم الخميس، أن الحكومة المقبلة ستكون اشبه بحكومة الأغلبية التي كان ينادي بها التيار الصدري.وقال كسار، لـ (بغداد اليوم)، إن "الحكومة المقبلة ستكون قوية في ظل وجود برلمان يمتلك الشرعية وكافة الصلاحيات، ولكن المرحلة تتطلب ايضا اختيار رئيساً قوياً لإدارة البلاد".واضاف، أن "عدم مشاركة التيار الصدري لن يضعف الحكومة وستكون اشبه بحكومة الأغلبية التي كان ينادي بها التيار سابقاً دون مشاركة الإطار".وتابع كسار أن "عدد الإطار التنسيقي اصبح ضعف ما كان عليه التيار الصدري وهذا يعزز قوة الاطار في تشكيل حكومة قوية".يشار الى ان عدد مقاعد الإطار التنسيقي قد ارتفع الى نحو 130 نائبا في مجلس النواب بعد انسحاب نواب الكتلة الصدرية برئاسة حسن العذاري، بتوجيه من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

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