2022/07/14 | 12:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقل سيرهي براتشوك المتحدث باسم إدارة إقليم أوديسا عن قيادة العمليات في الجنوب قولها إن الهجوم الجديد على نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون أسفر عن مقتل 13 “محتلا”.

ولم يصدر بيان عن وزارة الدفاع الروسية لتأكيد هذا الهجوم أو الخسائر التي وقعت بسببه.

وكان الجيش الأوكراني قد قال يوم الثلاثاء إن هجوما شنته قواته على نوفا كاخوفكا أسفر عن مقتل 52 شخصا، وفقما نقلت “رويترز”.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن سلطات البلدة التي عينتها روسيا قالت إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في ذلك الهجوم.

ويوم الأربعاء، أعلن نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريل تيموشينكو، مقتل خمسة مدنيين على الأقل في ضربة دمرت مبنى بالقرب من ميكولايف، في جنوب أوكرانيا بالقرب من الجبهة.

وأشار تيموشينكو في رسالة على تلغرام إلى “تضرر مستشفى ومبان سكنية” و”مقتل خمسة مدنيين بحسب المعلومات الأولية” في فيتوفسك شرقي ميكولايف، منددا بإطلاق عدة قذائف صاروخية في عدة أماكن بالمنطقة.

وفي وقت سابق أعلن حاكم منطقة ميكولايف فيتالي كيم أن عددا من القرى حول المدينة تعرض للقصف وهو ما أكدته وزارة الدفاع الروسية والتي قالت في بيانها اليومي إنها استهدفت ميكولايف بـ”صواريخ جو-أرض عالية الدقة”.

وميكولايف مدينة تتحكم بالطريق المؤدية إلى أوديسا أكبر ميناء في أوكرانيا على البحر الأسود، وقد تعرضت للقصف لفترة طويلة عندما حاول الجيش الروسي الاستيلاء عليها في بداية الحرب، وتقع على بعد حوالي ستين كيلومترا عن خيرسون، العاصمة الوحيدة لمنطقة أوكرانية احتلتها روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في 24 فبراير.

sky news

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا تباغت الجيش الروسي بهجوم خاطف … “معركة الجنوب”) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا تباغت الجيش الروسي بهجوم خاطف … “معركة الجنوب”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).