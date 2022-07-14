من زلة اللسان إلى

2022/07/14 | 12:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو القوا فيها الضوء على لحظات التقطتها عدسات الكاميرا خلال مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس الأمريكي، جو بايدن في إسرائيل، ظهر فيها الأخير وهو يقول "ماذا أفعل الآن؟" وبعدما حيا بايدن مستقبليه من الجانب الإسرائيلي، قبل أن يلقي بعدها كلمة تطرق فيها إلى "الهولوكوست"، ليقع بزلة لسان أثناء الحديث.

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