2022/07/14 | 12:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يعاني الجيش العراقي، من تفاقم ظاهرة الشيخوخة والامراض المزمنة، فضلا عن الوزن الزائد بين...

ظهرت المقالة الشيخوخة والامراض المزمنة والسمنة تقلل من كفاءة منتسبي الجيش العراقي أولاً على المسلة.

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