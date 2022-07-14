القانون: مخطط خطير بأجندة خارجية يستهدف الاطار التنسيقي

2022/07/14 | 12:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال نائب عن كتلة دولة القانون مهند الخزرجي، 07/14/2022، ان أعضاء الإطار التنسيقي يتعرضون...

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