بعثة الحج العراقية تعلن وصول 347 حاجاً جواً إلى أرض الوطن

2022/07/14 | 12:25 - المصدر: وكالة خبر

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أعلنت بعثة الحج العراقية، اليوم الخميس، عن وصول أول طائرة الى مطار بغداد الدولي تقل على متنها 347 حاجا.

وقالت البعثة في بيان لها انه “وصلت أول طائرة الى مطار بغداد الدولي تقل على متنها 347 حاجا، كما ان اليوم ستتم مغادرة41 قافلة برية بواقع 1925 حاجا الى أرض الوطن.

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