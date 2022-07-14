حزب كردي: الاعتداءات التركية باتت اكثر استفزازية وسط “تطنيش” حكومي25

2022/07/14 | 12:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ابدت حركة التغيير الكردية، الخميس، استغرابها من استمرار سكوت حكومة تصريف الاعمال على الاعتداءات التركية المستمرة، مبينا ان استهداف ناحية بعشيقة بواسطة مروحيات دليل على استهتار تركي كبير او اتفاق مبطن.وقال القيادي بالحركة محمود شيخ في تصريح لـ /المعلومة/، إن “الاعتداءات التركية وصلت الى حد الاستهتار واستهداف المواطنين بواسطة رشاشات المروحيات في نينوى”.[…]

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