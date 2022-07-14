2022/07/14 | 12:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني شهدنا هذا الأسبوع الكشف عن أول صورة كاملة الألوان من تلسكوب جيمس ويب، وتبعها بعد فترة وجيزة أربع صور جديدة تماما تُظهر كوننا بتفاصيل لم يسبق لها مثيل.ولكن هناك تفاصيل مهمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسرار جديدة لصور تلسكوب جيمس ويب! المركز الخبري الوطني.

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