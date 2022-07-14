الداخلية تكشف عن تورط شيوخ عشائر بتجارة المخدرات

2022/07/14 | 12:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية، الخميس، عن تورط شيوخ عشائر “دخلاء” بقضايا المتاجرة بالمخدرات، فيما اشارت الى ان عدد الشيوخ المسجلين 280 فقط.وقال مدير المديرية، اللواء ناصر علي محمد النوري في حوار تابعته /المعلومة/، إنه “قدمنا دراسة عن أسباب النزاعات العشائرية ومعالجتها”، مؤكدا أن “السلاح المنفلت احد أسباب النزاعات العشائرية”، مبينا […]

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