اتحاد الكرة: كأس العرب ليست للنزهة لمنتخب الشباب

2022/07/14 | 12:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..باشرَ منتخب الشَباب تدريباته مساء الأربعاء في مدينة أبها السعوديّة بعد أن وصلَ إليها في وقتٍ متأخرٍ من ليل أمس الثلاثاء.وأقيمت تدريباتُ المنتخب في الملعبِ الرديف لنادي أبها الذي يتدربُ فيه أيضاً منتخبُ الشَباب السعوديّ في مدينةٍ تتميزُ بأجوائها المعتدلةِ وسط درجةِ حرارةٍ لا تتجاوز 23 مئوية.وركزَ الجهازُ الفنيّ في التدريباتِ […]

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