انخفاض الدكات العشائرية في العراق بنسبة 85

2022/07/14 | 12:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات حصر السلاح مستمرة من قبل القوات الامنية.

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