القانون: سنشكل حكومة اغلبية كالتي يريدها التيار الصدري

2022/07/14 | 12:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات كسار، 07/14/2022، أن الحكومة المقبلة ستكون اشبه...

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