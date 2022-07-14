2022/07/14 | 12:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أعلنت شركة يويشينأو (تشونغتشينج) للخدمات اللوجستية الصينية ، أنه تم إطلاق خط قطار شحن جديد بين الصين وأوروبا يربط بلدية تشونغتشينج جنوب غربي الصين مع مدينية ميلزو في إيطاليا.و أوضحت الشركة في بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة …

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