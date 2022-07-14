"إف دي إيه" الأمريكية توافق على لقاح رابع ضد فيروس كورونا

2022/07/14 | 12:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: وافقت الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية " إف دي إيه " على لقاح شركة نوفافاكس ضد فيروس كورونا " كوفيد 19 " للاستخدام الطارئ للبالغين.وحسب شبكة سي إن إن الأمريكية الأربعاء فإن هذا اللقاح يعتبر الرابع في داخل الولايات المتحدة وسيكون …

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