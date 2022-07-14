2022/07/14 | 13:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أصدرت وزارة الدفاع، الخميس، 14 تموز، 2022، تنويها بشأن تسجيل صوتي نسب لوزيرها يتعلق...

ظهرت المقالة الدفاع تنفي مقطع فيديو منسوب للوزير بشأن العلاقات مع تركيا أولاً على المسلة.

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