التقرير اليومي لشهر تموز.. الدفاع المدني ينقذ 9 أشخاص في إخماد حريق السعدون

2022/07/14 | 13:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المسلة: الخميس 14 تموز 2022 الدفاع المدني ينقذ 9 أشخاص في إخماد حريق السعدون...

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الدفاع المدني ينقذ 9 أشخاص في إخماد حريق السعدون أولاً على المسلة.

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