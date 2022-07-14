2022/07/14 | 13:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، اليوم الخميس، أسماء الطاقم التحكيمي الذي سيقود المباراة النهائية لكأس العراق بين الكرخ والكهرباء.وذكر الاتحاد في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أن ” لجنة الحُكام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد الكرة يسمي الطاقم التحكيمي لنهائي كأس العراق المركز الخبري الوطني.

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