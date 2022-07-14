مهرجان المنصورة المسرحي - سمير الأمير

2022/07/14 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمير_الأمير خطوة هامة على الطريقبداية لابد أن اعبر عن فرحتي بالمجهود العظيم الذي بذله المخرج أحمد عبد الجليل ، لتحقيق مبادرته الطيبة بعمل مهرجان مسرحي باسم المنصورة يليق بها وبفنانيها وبعطائها للمسرح المصري، فقد ضمت فرقتها أسماء عظيمة كعلى الغندور وعبد الرحمن صبح وإبراهيم الدسوقي (أرجو أن يكرم المهرجان اسمه) وابراهيم عبد الرازق وإبراهيم القويسني ومحمد ناجي، وعبد الله عبد العزيز ، فضلا عن إسهام ال ......





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