الطعن على رأي الأستاذ منير كريم في الديالكتيك والمادية - نعيم إيليا

2022/07/14 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نعيم_إيليا يرى الأستاذ منير كريم الديالكتيك آلةً قد يُتوسّل بها إلى هدم نظام الطبقات.



ولأنه يعتقد أن هدم نظام الطبقات شرٌّ، تكون الأداة التي استُعين بها على هدم نظام الطبقات – في رأيه - شراً أيضاً:"الدرجة البسيطة من الديالكتيك هي القول بأن الظواهر مرتبطة بعضها بالبعض الآخر، وأن كل شيء في حالة تغير وتطور.



وهذا القول يتسم بمعقولية نسبية.الدرجة الأعلى من الديالكتيك أن يتحول إلى قوانين للفكر والمادة وهذا ......





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