آرثر شوبنهاور وأساس الأخلاق - زهير الخويلدي

2022/07/14 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي تمهيد" في جميع الأوقات، رأينا الأخلاق توضع في عظات جيدة ومتعددة: أما بالنسبة لتأسيسها، فهذا ما لم ننجح فيه أبدًا."يعود تاريخ مذكرات شوبنهاور حول أساس الأخلاق إلى عام 1840: وقد كُتبت لمسابقة افتتحتها الجمعية الملكية في الدنمارك.



كان عمر المؤلف آنذاك اثنين وخمسين عامًا؛ لمدة 21 عامًا، كان قد نشر أعماله الرأسمالية: العالم كإرادة وكموضوع تمثيل.



عادة لا يبدأ الفيلسوف في المشاركة في المسابقات في ......





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