اتحاد الكرة يسمي الطاقم التحكيمي لقيادة نهائي كأس العراق (صورة)

2022/07/14 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

سمى الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، الطاقم التحكيمي لقيادة نهائي كأس العراق.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "سمّت لجنةُ الحُكام في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم الطاقمَ التحكيميّ المُؤلف من (مهند قاسم - واثق مدلل - أحمد صباح - واثق محمد- المقيم د.



محمد عرب) لقيادةِ المباراة النهائيّةِ لبطولةِ كأس العراق للموسم 2021/ 2022 بين فريقي الكهرباء والكرخ".

وتابع أن "المبارة ستقام يوم السبت 7/16 في ملعبِ المدينةِ الدوليّ في الساعةِ الثامنة مساءً".

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