العثور على جثتين لشقيقتين عليهما اثار اطلاق نار باحد بساتين جنوبي بابل- عاجل

2022/07/14 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بالعثور على جثتين لشقيقتين عليهما اثار اطلاق نار باحد بساتين جنوبي بابل.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية عثرت على جثتي فتاتين شقيقتين ملقاتين في أحد البساتين ناحية الحمزة الغربي جنوب محافظة بابل".

وأضاف أن "جثتي الفتاتين كانت عليهما اثار طلق ناري"، مبيناً أن "الجهات المختصة فتحت تحقيق في الحادث لكشف ملابساته، كونه لا يزال غامض".

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