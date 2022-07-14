برشلونا يجدد عقد ديمبلي حتى 2024

2022/07/14 | 13:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني اعلن نادي برشلونة الاسباني، اليوم الخميس،تجديد تعاقده مع اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي حتى 2024 .وذكر النادي في بيان تابعه ” المركز الخبري الوطني”،أن “برشلونة وعثمان ديمبلي توصلا لاتفاق على تجديد العقد […]

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