نائب يطالب الرئاسات الثلاث بتحرك عاجل لإيقاف الاعتداءات المتكررة على العراق

2022/07/14 | 13:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استنكر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان علي، اليوم الخميس، الاعتداءات المتكررة تجاه محافظة نينوى عامة وناحية بعشيقة خاصة.وقال سليمان في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “الرئاسات الثلاث مطالبة باتخاذ موقف دولي تجاه الخروقات المتكررة تجاه سيادة العراق”، مؤكداً أن “الحكومة المركزية مطالبة بإيقاف التجاوزات المتكررة تجاه سيادة العراق وحفظ […]

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