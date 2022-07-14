الطاقم التحكيمي لنهائي كأس العراق

2022/07/14 | 13:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، عن أسماء الطاقم التحكيمي الذي سيقود المباراة النهائية لكأس العراق بين الكرخ والكهرباء.

وذكر الاتحاد في بيان أن ” لجنة الحُكام في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، سمت الطاقمَ التحكيميّ المُؤلف من (مهند قاسم – واثق مدلل – أحمد صباح – واثق محمد- المقيم د.



محمد عرب) لقيادةِ المباراة النهائيّةِ لبطولةِ كأس العراق للموسم الحالي بين فريقي الكهرباء والكرخ”.

يذكر ان المباراة ستقام يوم السبت المقبل في ملعبِ المدينةِ الدوليّ في الساعةِ الثامنة مساءً.

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