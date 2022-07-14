شاهد بالفيديو.. بالمجان.. مهندس زراعي عراقي يقدم البذور لتشجير الشوارع والجزرات

2022/07/14 | 13:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fUStOsOzkZ0

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