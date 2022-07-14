BA.5 الأسرع بين متحورات كورونا.. فاوتشي يحذر من تناقص المناعة بسرعة كبيرة

2022/07/14 | 13:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخبر الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن "كوفيد-19"، جون بيرمان مذيع CNN، أنّ المتحور الفرعي الجديد لمتحوّر "أوميكرون" من فيروس كورونا BA.5 يثير قلقه، وأشار إلى أنه يزيد من احتمال انتقال العدوى للأشخاص الذين سبقوا وأصيبوا بالفيروس، وأنّ الحماية المكتسبة من الإصابة الأولى تتضاءل بسرعة كبيرة خلال بضعة أشهر فقط.

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