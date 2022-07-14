الوطني الكردستاني: برهم صالح مرشحنا الوحيد ومنصب الرئاسة من حق حزبنا

2022/07/14 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الخميس ، ان الحزب مازال متمسكا بمرشحه برهم صالح لرئاسة الجمهورية.وقال السورجي في تصريح صحفي تابعه /المركز الخبري الوطني/، إن “الأسبوع القادم […]

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