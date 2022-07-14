العثور على جثتي شقيقتين في بستان في جنوب العراق

2022/07/14 | 13:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت القوات الأمنية العراقية اليوم الخميس على جثتي فتاتين شقيقتين ملقاتين في أحد البساتين في ناحية الحمزة الغربي جنوب محافظة بابل بحسب مصدر في الشرطة فإنّ جثتي الفتاتين كانت عليهما آثار إطلاقات نارية، و فتحت الجهات المختصة تحقيق في الحادث لكشف ملابساته، كونه ما يزال غامضاً.وكثرت ظاهرة العثور على جثث ملقاة في الانهار او […]

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