شبل الزيدي يحدد مواصفات رئيس الحكومة ويحذر من فوضى واضطرابات في الوسط والجنوب

2022/07/14 | 13:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي، اليوم الخميس، ان المرحلة الحالية تتطلب اختيار رئيس حكومة قوي وأمين وشجاع وصاحب رؤية، فيما حذر من انتقال الفوضى والاضطرابات لمناطق الوسط والجنوب.

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