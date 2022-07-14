ملعب السنبلة الأولمبي ووعود بإنجازه خلال عام

2022/07/14 | 13:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية - واع - صفات العزاوي تحفة معمارية لم ترَ النور ، استوحى تصميمه من سنابل القمح التي تشتهر بها محافظة الديوانية، توقف العمل به منذ العام 2014 لأسباب مالية وهو من المشاريع المتلكئة. بدأ العمل به في العام 2012 سعته الكليه 30000 متفرج ومساحته الكلية 240 دونماً وتصل كلفته الاجمالية 114 مليار دينار عراقي ويحتوي على ملعبين للتدريب، وفندق درجة أولى،أربعة طوابق، وحدائق ومتنزهات .مشروع ملعب السنبلة هو أحد مشاريع وزارة الشباب والرياضة الذي أحيل تنفيذه على محافظة الديوانية في العام 2012 .وقال محافظ الديوانية زهير علي الشعلان لوكالة الأنباء العراقية (واع ) ، اليوم الخميس ، إن " الاجتماعات التي عقدت بين المحافظة والشركة المنفذة وبعد زيارة اللجنة الوزارية المكلفة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمتابعة المشاريع المتلكئة اسفرت عن استئناف العمل في المشروع بعد تعهد الشركة المنفذة بإكماله خلال سنة".من جهته أكد المدير المفوض لمشروع ملعب السنبلة فلاح منفي لـ (واع ) : " بعد إنهاء الإشكالات الإدارية من داخل وزارة الشباب والرياضة سنبدأ العمل بهذا الصرح الرياضي وتم الاتفاق مع كوادر الشركة الرئيسة وسوف نكمل العمل مع الشركة نفسها وسيتم انجاز العمل خلال سنة مع جميع مرافقه التي تضم الفندق والمدينة الرياضية". ويعد مشروع ملعب السنبلة ذا أثر كبير لمحافظة الديوانية من عدة نواحي منها اقتصادية ورياضية كونه من المشاريع الضخمة والكبيرة.

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