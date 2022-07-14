رابطة شركات السفر والسياحة: العراق رفع الفيز عن دول الخليج لكنهم لا يعاملوننا بالمثل

2022/07/14 | 13:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت رابطة شركات السفر والسياحة في العراق، عن فتح الفيزا لـ 37 دولة من ضمنها الخليج والاتحاد الأوروبي، فيما أكدت أن هناك نحو ألف شركة سياحية مسجلة في العراق.

وقال امين سر الرابطة فراس الدليمي إن “العراق رفع الفيزا عن دول الخليج بينما هم لا يعاملونه بالمثل”، مؤكداً أن “شركات السياحة لا تستفيد من الزيارات الدينية المليونية”.

وأشار الدليمي إلى أن “أغلب السائحين العراقيين توجهوا إلى كردستان”، منوهاً بأن “هيئة السياحة تسعى لرفع مستوى السياحة في العراق”.

وبين أن “الشركات السياحة الوهمية تورطوا بقضايا التهريب بداعي الهجرة”، مؤكداً أن “عدد شركات السياحة الوهمية يقدر بالالاف”.

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