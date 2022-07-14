نوافذ الطحالب تنتج الطاقة والأكسجين وتمتص الكربون

2022/07/14 | 13:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طورت شركة «جريين فلودكس» المكسيكية الناشئة ألواحاً زجاجية تحتوي على الطحالب التي تدخل في صناعات طبية.والتقنية مصممة لتوليد الطاقة والأكسجين وتمتص ثاني أكسيد الكربون بتقنية النانو السائل، كجزء من عمليات الاستدامة.وتمتص هذه الألواح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وضوء … Readmore

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