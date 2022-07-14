ليبيا.. رئيس

2022/07/14 | 13:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، أنها عينت المصرفي البارز فرحات بن قدارة، رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط، خلفا لمصطفى صنع الله، الذي سارع إلى رفض قرار إقالته.

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