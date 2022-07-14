النوم الجيد ينضم إلى قائمة من ثمانية عوامل لصحة القلب

2022/07/14 | 13:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت جمعية القلب الأمريكية، بأن النوم الجيد المنتظم ضمن العوامل التي تؤدي إلى تحسين صحة القلب والتمتع بصحة جيدة وإطالة عمر الإنسان.ووفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست، ينضم النوم الجيد إلى سبعة عوامل أخرى تحافظ على صحة القلب وتطيل العمر، وهي الحفاظ على وزن صحي، وعدم التدخين، والنشاط البدني، واتباع نظام غذائي صحي، والحفاظ […]

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