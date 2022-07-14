2022/07/14 | 13:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطراف خارجية تقف خلف نشرها في الوقت الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون يعلق على تسريبات المالكي: هذا الهدف منها!) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون يعلق على تسريبات المالكي: هذا الهدف منها!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).