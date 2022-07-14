الرئيس الصربي: إن لم يستجب العالم لمقترحات الرئيس بوتين فسيندلع الجحيم في العالم

2022/07/14 | 13:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إنه إذا لم يستجب زعماء العالم لمقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن أوكرانيا، فسيندلع الجحيم في العالم.وأضاف رئيس صربيا: “أعرف ما ينتظرنا.بمجرد أن ينتهي فلاديمير بوتين من العمل في سيفيرسك وباخموت وسوليدار، ومن … Readmore

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