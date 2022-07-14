الصدر معلقاً حول تسريبات نسبت للمالكي: نحن لا نقيم له وزناً

2022/07/14 | 13:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على التسريبات (الصوتية) الأخيرة، بالقول انه لا يقيم له وزناً.الصدر وفي تغريدة بموقع تويتر، الخميس (14 تموز 2022): أصدر بعض التوجيهات بخصوص صلاة الجمعة الموحدة، التي من المقرر ان تقام يوم غد في … Readmore

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