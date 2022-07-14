تركيا تعلن تخفيض سعر تأشيرة الدخول على العراقيين (وثيقة)

2022/07/14 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت الجمهورية التركية، تخفيض سعر تأشيرة الدخول للعراقيين الراغبين بزيارة أراضيها.

وقالت السفارة التركية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "سعر التأشيرة للعراقيين الراغبين بزيارة الأراضي التركية حدثت لتكون بزيارتها الى 60 دولارا للشخص الواحد، بعدما كانت 125 دولارا".

وتعد تركيا من اكثر الدول التي يرتادها العراقيين، بسبب رؤيتهم بانها مناسبة ومقاربة للعراق من الناحية المادية والاقتصادية، حيث يوجد الكثير من العراقيين يملكون عقارات في تركيا.

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