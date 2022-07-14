نائب يطالب بتحرك عاجل لإيقاف الاعتداءات المتكررة على العراق

2022/07/14 | 13:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… استنكر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان علي ، الاعتداءات المتكررة تجاه محافظة نينوى عامة وناحية بعشيقة خاصة ، مطالبا الرئاسات الثلاث في اتخاذ موقف دولي تجاه الخروقات المتكررة تجاه سيادة العراق .وقال سليمان في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الحكومة المركزية مطالبة بايقاف التجاوزات المتكررة تجاه سيادة العراق وحفظ أرواح […]

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