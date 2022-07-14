الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تخصص 5 ملايين دولار لبناء قرية كوجو الجديدة

2022/07/14 | 13:55 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار خصصت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبلغاً قدره 5 ملايين دولار لبناء قرية كوجو الجديدة بعد ان دمر تنظيم داعش قرية كوجو بالكامل و قتل رجالها و خطف نسائها و أطفالها.و يقطن اهالي قرية كوجو الناجيين من الابادة الجماعية في القرى القريبة من قريتهم و لازال ينتظرون البدأ ببناء قرية كوجو …

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