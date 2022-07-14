بدء توجه الحافلات من المحافظات الجنوبية الى بغداد قبل يوم من صلاة الجمعة الموحدة

2022/07/14 | 13:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بدأت حافلات نقل المصلين، اليوم الخميس، بالتوجه من المحافظات الجنوبية الى العاصمة بغداد للمشاركة في صلاة الجمعة الموحدة التي دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وقال مصدر أمني لوكالة ايرث نيوز، ان “حافلات نقل المصلين، بدأت بالتوجه من المحافظات الجنوبية الى العاصمة بغداد للمشاركة في صلاة الجمعة الموحدة التي دعا اليها زعيم […]

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