خالد الجبري لـCNN بالعربية: أنا من أنصار علاقة صحية بين السعودية وأمريكا وعلى بايدن ألا يعاقب المملكة

2022/07/14 | 13:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خالد الجبري، نجل المستشار الأمني السعودي السابق، سعد الجبري، في مقابلة حصرية لموقع CNN بالعربية، إنه من أنصار علاقة صحية بين السعودية وأمريكا، مؤكدًا أن مصلحة المملكة يجب أن تكون فوق أي خلاف شخصي، وأن زيارة الرئيس بايدن إلى جدة فرصة لإعادة ضبط العلاقة وإنعاشها.

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