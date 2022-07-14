2022/07/14 | 13:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني قطع أحد اتباع التيار الصدري مسافة 550 كيلو متر في دراجة نارية وهو متوجه من البصرة الى الصلاة التي دعا اليها زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر” في العاصمة بغداد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “في دراجة نارية”..



محب صدري يقطع مسافة 550 كم للالتحاق بجمعة الصدر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“في دراجة نارية”.. محب صدري يقطع مسافة 550 كم للالتحاق بجمعة الصدر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“في دراجة نارية”.. محب صدري يقطع مسافة 550 كم للالتحاق بجمعة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).