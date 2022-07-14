2022/07/14 | 14:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: f_5mBBCpaSg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ثورة 14 تموز في الدراما العراقية.. مسلسل مناوي باشا انموذجا - يا هلا بالضيف الممثل طه النشهداتي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ثورة 14 تموز في الدراما العراقية.. مسلسل مناوي باشا انموذجا - يا هلا بالضيف الممثل طه النشهداتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).