البيت الابيض يعلن وصول الولايات المتحدة ارقاماً قياسية في انتاج النفط العام المقبل

2022/07/14 | 14:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة في طريقها إلى الوصول إلى مستوات تاريخية من إنتاج النفط في العام المقبل.وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي في حديث لقناة “سي إن إن”: “نحن في الطريق إلى إنتاج كمية … Readmore

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