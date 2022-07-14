2022/07/14 | 14:30 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في كربلاء: أكثر من ألف كاميرا لحماية الزائرين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4tyRmZqwHdA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في كربلاء: أكثر من ألف كاميرا لحماية الزائرين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في كربلاء: أكثر من ألف كاميرا لحماية الزائرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).